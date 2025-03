Ilgiorno.it - Emergenza sociale e abitativa: avviati due progetti

BUSTO ARSIZIO (Varese)Il percorso era cominciato lo scorso anno, nel mese di febbraio, con la proposta portata in giunta dall’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni (nella foto) per rispondere a situazioni di, quindi la giunta aveva individuato per l’ immobile di proprietà comunale, in via Arconate, da ristrutturare, l’edificio da destinare ad housinge stazione di posta (centro multifunzionale che offrirà diversi servizi, tra cui un ambulatorio medico, una mensa e docce, destinati a supportare coloro che vivono in condizioni di disagio). A metà gennaio la giunta ha approvato il progetto di ristrutturazione. Nei giorni scorsi l’approvazione del progetto esecutivo per una spesa di 1.410.000 euro, finanziati con fondi Pnrr. Nel frattempo avanza un altro progetto, quello dell’ex oratorio di Sacconago (a Casa Azzimonti), finanziato con 3.