Emergenza Juventus UFFICIALE | torna dopo la sosta

Le ultime notizie relative all’infortunio del calciatore. Il bianconero ha svolto gli esami del caso: ecco come è andataPiove sul bagnato in casa. I bianconeri di Thiago Motta devono fare i conti con l’ennesimo stop per infortunio della stagione.la(LaPresse) – Calciomercato.itA fermarsi, come annunciato ieri in conferenza stampa dallo stesso tecnico ex Bologna, è stato ancora una volta Francisco Conceicao. L’attaccante esterno portoghese ha svolto in giornata gli esami clinici del caso, che hanno evidenziato l’elongazione al bicipite femorale della coscia. Saranno così almeno dieci i giorni di stop. L’obiettivo, anche se non facile, è quello di recuperare il calciatore per la trasferta contro la Fiorentina, in programma il prossimo 16 marzo.