Sport.quotidiano.net - Emergenza Inter: Dimarco fuori 20 giorni, tornerà dopo la sosta con Darmian e Zalewski

La situazione degli esterni in casadiventa sempre più complicata.l'uscita anzitempo dal terreno di gioco del Maradona, era nell'aria che gli esami strumentali potessero dare cattive notizie su Federico. Così è stato: il giocatore è rimasto vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Presumibilmente non recupererà prima di una ventina di, il che significa saltare le due partite degli ottavi di finale di Champions League col Feyenoord e quelle di campionato contro Monza e Atalanta.la trasferta di Bergamo ci sarà laper le nazionali, a cuia questo punto potrebbe non partecipare, presentandosi direttamente per-Udinese del 30 marzo. Il problema per Inzaghi non è solo l'indisponibilità di un titolare, ma anche non avere la maggior parte dei giocatori che fanno parte del reparto esterni.