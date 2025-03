Dayitalianews.com - Emergenza granchio blu: pesca in crisi e aziende a rischio chiusura in provincia di Latina e nel Lazio. L’allarme di Coldiretti

L’invasione delblu sta mettendo in ginocchio l’economia dellanel, con effetti devastanti in particolare nella zona diarriva dallale, che denuncia una situazione fuori controllo, con danni ormai superiori ai 10 milioni di euro edel comparto ittico sempre più vicine alla.Un nemico pericoloso per l’ecosistema e laA denunciare il problema è stato il presidente di, Daniele Pili, intervenuto in una recente diretta televisiva su Rai3 dal litorale di Terracina, insieme al direttore dell’associazione, Gerardo Dell’Orto.“Ilblu rappresenta una minaccia non solo per la biodiversità marina, ma anche per la tenuta economica di centinaia diittiche. I danni sono enormi e ildi collasso del settore è reale”, ha spiegato Pili.