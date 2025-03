Anteprima24.it - Emergenza carceri, le garanti di Provincia e Comune chiedono misure per la dignità dei ristretti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiMobilitazione deidei diritti dei detenuti dellae deldi Benevento contro il sovraffollamento nelle, una delle cause che portano anche ai suicidi delle persone private della libertà. Ma lePatrizia Sannino e Maria Giovanna Pagliarulo hanno posto oggi nella sala consiliare dellanuovamente la questione della necessità urgente di adottareconcrete perrealla persona ristretta e rispettare le norme costituzionali finalizzate al recupero sociale di chi ha commesso reati. In particolare, in coerenza con gli appelli lanciati ormai da tempo daidi tutta Italia e dallo stesso garante regionale Samuele Ciambriello, leSannino e Pagliarulo hanno riproposto il tema sullealternative alla detenzione.