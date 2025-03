Biccy.it - Eliminato del GF tra Mattia, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi: chi esce, risultati dei sondaggi

Leggi su Biccy.it

Durante la 35esima puntata del Grande Fratello sono finiti in nominationFumagalli,Ruta,Cainelli,Di Palma edPrestes. Chi sarà? Stasera uno di loro abbandonerà definitivamente il programma, a meno che la gieffina con il minor numero di voti non sarà, lei infatti ha il bonus che le potrebbe permettere di restare in gioco.Il prossimodel Grande Fratello: cosa dicono i.Stando aideisu siti, forum e pagine social dedicate al Grande Fratello,Prestes dovrebbe essere la concorrente più votata, mentre a rischio c’èRuta. Tenendo in considerazione isarà proprio la Ruta ad uscire dal GF, mentre per quanto riguarda le alleanze tra fandom (e adesso è giusto controllare anche questo aspetto) l’saràFumagalli, sembra infatti che almeno due fanclub stiano votandoper tentare di far uscire, colpevole di non essere abbastanza vicino a Shaila e Lorenzo.