Eleonora Giorgi una carriera da vera attrice | ha spaziato senza mai vergognarsi di nulla

Era il 19 novembre 1974 quando Alessandro Momo, attore neppure maggiorenne, aveva appena terminato di girare, accanto a Vittorio Gassman, Profumo di donna di Dino Risi. Non lo vide mai, Momo, quel film, candidato a due Oscar. In sella alla Honda CB 750 Four che gli aveva prestato la sua ragazza,, si schiantò sul lungotevere Massimo D’Azeglio contro un taxi e morì.(che venne persino inquisita e subito assolta per aver affidato la moto a un minorenne) ha detto, in una recente intervista poco prima della sua morte al Corriere della Sera, che se mai avesse voluto incontrare qualcuno nell’al di là uno di loro sarebbe stato proprio Alessandro, la cui prematura scomparsa fu il primo grande dolore della sua vita.Nel ’74aveva già fatto parte di almeno nove cast: comparsate nel thriller La tarantola dal ventre nero, Roma di Fellini e Number One di Gianni Buffardi, sullo scandalo della cocaina nel noto locale romano (in tutti e tre i film neppure accreditata).