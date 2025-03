Quotidiano.net - Eleonora Giorgi, stella del cinema per caso. Una vita tra set e grandi amori da copertina

Roma, 3 marzo 2025 – Per noi resterà sempre la ragazzina di quel film di Carlo Verdone, ‘Borotalco’. Una cascata di riccioli biondi, gli occhi azzurri spalancati, un’intelligenza brillante, vivace. Capace di tener testa a Carlo in ogni scena.era apparsa nelitaliano che non aveva neanche vent’anni: icona, simbolo di una seduzione sprint, lieve, spumeggiante. E pensare che non lo voleva fare, il. "Non ci pensavo neanche: io volevo fare la restauratrice", ci confidava in una intervista due anni fa. "Mi piaceva stare in silenzio davanti alle opere d’arte, ci sarei rimasta tutta la". Era taciturna, riservata, solitaria, diceva. Stava preparando l’esame per essere ammessa all’Istituto di restauro. E invece, ladecide per lei in tutt’altro modo. "Avevo fatto qualche foto da modella, nonostante fossi cicciottella e bassa", diceva.