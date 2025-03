Lapresse.it - Eleonora Giorgi, regista ultimo film: “In stile Madonna per fare nonna moderna”

“Conho lavorato molto bene perché è una donna di grande classe, molto fine e garbata come amava dire lei. Ho dovuto un po’ insistere su alcune cose perché a lei sembravano strane, come indossare la minigonna con gli stivali. Sono riuscito a renderla, le dissi: ‘ti vestiamo tutta bionda, con la minigonna nera e gli stivali’. Lei ha accettato, con un po’ di fatica, perché non aveva mai fatto un personaggio così, ma poi si è divertita”. Così Max Nardari,ad aver direttonel‘La mia famiglia a soqquadro’ uscito nelle sale nel 2017.“Da allora ci siamo sempre sentiti – spiega Nardari parlando dell’attrice morta oggi a 71 anni per un tumore al pancreas – Anche una settimana fa le ho mandato un messaggio ma lei era stremata, mi ha risposto con un cuoricino.