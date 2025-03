Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi, quando l’attrice parlò di molestie dal mondo della politica: “Scaraventata sul divano”

“Cominciamo a dire cheuna donna è subordinata, la molestia è un ricatto. Perché se da lì dipende il tuo mangiare.e poi vorrei che le donne fossero solidali, in Italia non è così”. Sono le parole pronunciate damorta oggi dopo una lunga malattia, in un’intervista realizzata nel 2018 nel giornofestadonna. “Se ho mai vissuto una situazione complicata? No nel cinema mai. Ma già da bambina, a 7 anni, ho capito che era meglio non trovarsi da sola in una stanza con un uomo adulto, il generotata, amici di mio padre, chiunque fosse ti mettevano mani addosso – ha proseguito – Non parliamo poi dei primi approcci nella vita. I politici.più che, non vi dirò mai i nomi ma siamo ai vertici.sul”.L'articolodidal: “sul” proviene da Il Fatto Quotidiano.