Eleonora Giorgi quando il figlio Andrea Rizzoli raccontava la malattia

Lutto nel mondo del cinema. E’ morta all’età di 71 anni l’attrice, nell’ottobre del 2023 aveva rivelato di avere un tumore al pancreas.Qualche settimana fa, ilmaggiore,, aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui aveva parlato delle condizioni di salute di sua madre raccontando come ladell’attrice sia stata affrontata dalla famiglia. Il 44enne, nel suo libro ‘Non ci sono buone notizie’, racconta “l’anno più bello della mamma, nonostante tutto”. Un racconto che riguarda i tantissimi che affrontano lo stesso percorso, nell’altalena tra disperazione e speranza sulla quale sono costretti a salire sia i pazienti oncologici che i loro familiari.“Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo.