Eleonora Giorgi qual è il tumore che l’ha uccisa | casi in crescita in Italia

L’attrice e registaè scomparsa il 3 marzo 2025 all’età di 71 anni, dopo aver combattuto contro unal pancreas. Era ricoverata in una clinica di Roma, sua città natale, dove era in trattamento per il dolore con morfina. La malattia, che aveva causato metastasi – un fenomeno che colpisce oltre il 90% deidi adenocarcinoma pancreatico – è stata diagnosticata in stadio avanzato. Solo pochi giorni fa, alla fine di febbraio, Barbara Palombelli aveva annunciato durante una puntata di Forum che l’attrice “stava per salutarci”, con la presenza del figlio Paolo Ciavarro.Leggi anche: “Grazie amore mio.”., lo straziante ricordo di Carlo Verdone: parole bellissimeIlal pancreas è tristemente noto per la sua natura insidiosa e aggressiva. Spesso i sintomi, come ittero, disturbi gastrointestinali, perdita di peso improvvisa e urine di colore arancione, appaiono solo quando la malattia è già in fase avanzata, motivo per cui la mortalità è particolarmente alta.