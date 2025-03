Eleonora Giorgi morta a 71 anni l’attrice di Borotalco e Dimenticare Venezia

Leggi su Cinefilos.it

a 71dia 71, da tempo afflitta da un tumore al pancreas, malattia che ha avuto modo di raccontare in diverse interviste negli ultimi mesi.La vita e la carriera di“Scoperta” da Federico Fellini con Roma, in cui fa una comparsata,è poi stata una delle grandi protagoniste dei film sexy degliSettanta grazie a film come Storia di una monaca di clausura e Appassionata. Successivamente recitò anche in, film di Franco Brusati candidato come Miglior film straniero per l’Italia agli Oscar.Ma Elonoraè stata soprattutto una regina della commedia che ha segnato il cinema italianoOttanta spopolando grazie alle collaborazioni con Renato Pozzetto (Mia moglie è una strega e Mani di fata), Carlo Verdone (, una delle sue interpretazioni di maggior successo presso il grande pubblico, premiata con un David di Donatello, e qualche anno dopo, Compagni di scuola), Johnny Dorelli (Vediamoci chiaro) e Adriano Celentano con cui ha girato Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior.