Eleonora Giorgi l’ultimo desiderio fa tremare i cuori | Per sempre una ragazza degli anni ’70

Subito dopo l’annuncio della morte di, è emersa una sua particolare richiesta per il funerale. L’attrice, deceduta a 71dopo una lunga lotta contro il cancro al pancreas, aveva affrontato la sua malattia con una straordinaria serenità, consapevole che il momento sarebbe arrivato. La sua morte è stata accolta con coraggio, come chi sa di aver vissuto una vita ricca e piena di esperienze.La famiglia diannuncerà presto la data e il luogo del funerale, ma ciò che è certo è che l’attrice aveva già preso tutte le decisioni necessarie affinché il suo addio fosse esattamente come lo desiderava.In un’intervista a Vanity Fair,aveva rivelato di aver chiesto a una sua cara amica di occuparsi dell’organizzazione del funerale. “Tesoro, il funerale me l’organizzi tu.