Eleonora Giorgi le parole struggenti | E’ stato l’anno più bello della mia vita

La malattia e il coraggio. La serenità e la dimensione agonistica nell’affrontare l’ultima fasesua. E l’affetto delle famiglia come consolazione per ogni sventura.aveva parlato con sinceritàsua malattia, fin da quando le fu diagnosticato il tumore al pancreas nel 2023. Regalando perle di serenità e di accettazione del dolore che rimangono un messaggio perenne dell’attrice amatissima deceduta all’età di 71 anni. “Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti.Laè così, è un poker, ed è pazzesco”. Per l’attrice le ultime fasisua esistenza hanno avuto un valore formidabile. Per lei èun grande “regalo” dallavivere gli ultimi giorni insieme alla sua famiglia: “Mi sento inondata di bene e non ho rancori. C’è una follia che devo dire: questo èpiùmia: sono stata amata come mai prima e ho persino pensato: ‘Se guarisco, come torno alladi prima?’.