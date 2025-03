Eleonora Giorgi le parole strazianti di Carlo Verdone subito dopo la sua morte

Leggi su Caffeinamagazine.it

La scomparsa diha lasciato un grande vuoto nel mondo del cinema italiano. L’attrice, venuta a mancare a 71 anniuna lunga battaglia contro un cancro al pancreas, è stata ricordata con affetto da colleghi e amici. Tra i messaggi più toccanti, spicca quello di, con cuiha condiviso momenti fondamentali della sua carriera.hanno incrociato le loro strade cinematografiche in due film che hanno segnato il cinema italiano: Borotalco e Compagni di scuola.Il primo, uscito nel 1982, fu una svolta per entrambi:interpretava Nadia Vandelli, un ruolo che le valse il David di Donatello come Miglior Attrice Protagonista e che consacrònel panorama cinematograficoi suoi primi due film a episodi. Compagni di scuola, del 1988, consolidò ulteriormente il loro sodalizio artistico, regalando al pubblico un altro ritratto indimenticabile di un’Italia divisa tra ironia e malinconia.