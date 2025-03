Lanazione.it - Eleonora Giorgi, la sua ultima estate in Versilia: tra ricordi e il grande amore con Massimo Ciavarro

Viareggio, 3 marzo 2025 – Era tornata per l’volta inlo scorso luglio. Il giorno 12 per lei era stata una data speciale. Quella delle nozze del figlio Paolocon Clizia Incorvaia con unparty in uno stabilimento balneare Vip come il Maitò. Per lei, che lottava da tempo con la malattia, la consapevolezza di una durissima battaglia ma anche lo struggente ricordo che su quella spiaggia del Forte aveva girato “Sapore di mare 2”, un film cult che decretò anche per lei un grandissimo successo., suo malgrado, fece anticipare la data del matrimonio, a causa proprio della diagnosi di tumore al pancreas ricevuta nei mesi precedenti. "Mi sposo perché voglio mia mamma al mio fianco”, aveva detto Paolo. Edvisse una delle sue ultime giornate felici nel ricordo di un film che quando viene riproposto (di solito all’inizio di ogni) come del resto il primo ‘Sapore di mare’ ha ascolti altissimi in Tv.