Today.it - Eleonora Giorgi, la lotta alla malattia. Quando disse: "Ho 70 anni, posso andarmene"

Leggi su Today.it

non ha mai esitato nel raccontare lache l'ha portata via. Non solo le cure, gli esami e le visite mediche a cui si sottoponeva, ma anche il modo con cui ha affrontato l'iter clinico è stato parte di una condivisione dove anche gli aspetti più intimi hanno trovato spazio.