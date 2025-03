Quotidiano.net - Eleonora Giorgi, il toccante messaggio di Carlo Verdone: “Grazie amore mio, sei stata una grande”. Quel connubio in ‘Borotalco’

Roma, 3 marzo 2025 – "mio per esserela mia compagna in due film fondamentali per la mia e per la tua carriera. Saremo ricordati per tanto tempo ancora.per avermi dato la tua leggerezza, il tuo entusiasmo, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. Eper esserun, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato”. Sono parole dicommozionele cherivolge a, scomparsa oggi, a 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas., la lunga carriera dell'attrice scomparsa “Ti ho ammirato per la tua forza, per la tua saggezza, per il tuo coraggio – è ancora ildell’attore – . Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Sarai sempre sempre nel mio cuore. A tutti i tuoi cari il mio abbraccio più forte.