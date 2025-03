Liberoquotidiano.it - Eleonora Giorgi, il ricordo di Annamaria Piacentini: "Ammirata come donna e come attrice"

l'avevo sempre. Ho avuto anche la fortuna di intervistarla: era semplice e sincera, capace di raccontare la sua vita con quella serenità e quell'amore che poche persone sanno dare. I suoi film sono state lezioni di cinema, sono entrati nel nostro immaginario collettivo, grazie ad una Verache ha saputo raccontarlisolo chi sa amare il proprio lavoro. Oggi è volata in Cielo, in silenzio, tra le braccia dei suoi figli che ha sempre amato.Ma, non la dimenticheremo, non accadrà mai. Questa intervista l'avevo fatta alcuni anni fa. Lei doveva andare a Taormina per la serata dei Nastri d'Argento . Sarebbe salita sul palco del Teatro Antico insieme a Carlo Verdone, era emozionata, e non me lo nascose. Ho fatto tante interviste, ma un'bella e gentileEleonaradifficilmente l'ho incontrata.