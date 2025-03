Ilgiornaleditalia.it - Eleonora Giorgi, il cuore, la dignità, l'amore che non bastano. Intanto si continua a morire "improvvisamente" e a nessuno pare anormale

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Anche oggi la consueta ecatombe di morti post vaccinali per niente improvvise, viceversa annunciate. Ce n'è per tutti, lottatori, campioni, artisti, commesse, professionisti, famosi, sconosciuti e, purtroppo, bambini. Anche oggi la consueta ecatombe di morti post vaccinali per niente improvvi