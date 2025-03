Lettera43.it - Eleonora Giorgi, i 5 migliori film da guardare in streaming

Attrice, regista e icona delle commedie italiane Anni 80,è morta all’età di 71 anni per un tumore aggressivo al pancreas, diffusosi al cervello. Di lei restano decine di interpretazioni per il cinema e la tivù, che l’hanno portata a condividere la scena con le grandi star della comicità come Renato Pozzetto, Carlo Verdone e Adriano Celentano. Senza dimenticare ruoli drammatici e persino incursioni nell’horror alla corte di Dario Argento, per cui recitò in Inferno. Indimenticabili La sbandata al fianco di Domenico Modugno o Mani di fata di Steno. L’ultima apparizione con La mia famiglia a soqquadro del 2017 di Max Nardari. Idain, tra cui anche i due progetti da regista nella prima decade del nuovo millennio.Idella carriera diIn circa 50 anni di carriera,ha condiviso lo schermo con grandi stelle della comicità italiana e recitato per iregisti del nostro Paese.