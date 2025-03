Lettera43.it - Eleonora Giorgi: età, compagno, figli e film dell’attrice

, nata a Roma il 21 ottobre 1953, è stata un’attrice italiana. Sex symbol degli Anni 70, nella sua carriera ha vinto un David di Donatello per la sua interpretazione in Borotalco nel 1982. È morta il 3 marzo 2025 a Roma a causa di un tumore al pancreas diagnosticatole alla fine del 2023. Dopo la diagnosi ha affrontato un lungo percorso di chemioterapia e un intervento chirurgico, ma le metastasi si sono allargate al cervello. «Non sono rassegnata, anzi, sono aperta a tutto, anche ai miracoli. Bisogna continuare fino alla fine a scherzare, a combattere, a ridere con i mieied i miei nipoti», aveva detto a Silvia Toffanin poche settimane prima del decesso.: biografia e carrieraDopo aver debuttato come attrice nelerotico Storia di una monaca di clausura nel 1973, l’anno seguente ha recitato nella pellicola Appassionata in coppia con Ornella Muti e in altridella commedia sexy italiana.