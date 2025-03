Eleonora Giorgi e quel messaggio al nipote Gabriele | Quando morirò ditegli che sono diventata un angelo

Leggi su Open.online

è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere». Con queste parole Andrea Rizzoli, primogenito die zio del piccolo, raccontava, in una recente intervista, gli ultimi mesi di vita della madre. L’attrice è morta oggi di tumore al pancreas. In una intervista su Vanity Fairaveva riflettuto su cosa avrebbero detto aalla sua morte: «Questo davvero non lo so.gioco col mio nipotino lui nemmeno si accorge chemalata. Quindi non glielo dico. Però ho chiesto che senon voglio che gli dicano che me neandata. Mi piacerebbe che gli dicessero cheun». Nella sua ultima intervista, rilasciata 12 giorni fa al Corriere della Sera,spiegava. «Sto facendo la terapia del dolore morfina e cortisone.