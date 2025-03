Metropolitanmagazine.it - Eleonora Giorgi è morta

. Era ricoverata in una clinica romana, la Paideia, per la terapia del dolore dopo l’aggravarsi delle sue condizione che – aveva detto – ormai le avevano reso impossibile “anche solo fare una decina di passi”.“Stamattinasi è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”. Lo fa sapere la famiglia. Protagonista di alcune indimenticabili commedie di Carlo Verdone, da Borotalco a Compagni di scuola,a 71 anni per un tumore al pancreas, ha attraversato quasi cinquant’anni di cinema italiano. L’esordio neppure ventenne in Roma di Federico Fellini non accreditata, poi il primo vero e proprio ruolo nel 1973 con Storia di una monaca di clausura dove, accanto a Catherine Spaak, inaugura il filone della commedia sexy, nei panni monacali di suor Agnese del Gesù.