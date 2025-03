Biccy.it - Eleonora Giorgi è morta, l’annuncio della famiglia

Era il 24 novembre del 2023 quandoha annunciato in diretta da Myrta Merlino a Pomeriggio 5 di avere un cancro al pancreas: “Ho scelto di dirlo perché il pubblico è sempre stato partemia vita, come unaallargata. Adesso più che mai ho bisogno del vostro amore“. Da allora un anno e mezzo di cure, nuove terapie, ma purtroppo nulla ha funzionato.è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo in più occasioni e una delle ultime volte ha rivelato di avere delle metastasi, aggiungendo anche di essere pronta a salutare tutti. La famosa attrice si è spenta oggi all’età di 71 anni., le parole del figlio Andrea Rizzoli pochi giorni primascomparsa.“Ha la serenità di chi ha fatto tutto quello che doveva e quindi adesso può vivere tranquillamente.