Eleonora Giorgi è morta addio a un pezzo di storia dello spettacolo italiano

La notizia più terribile è purtroppo arrivata.a 71 anni dopo aver lottato strenuamente contro una grave malattia. La grande attrice e regista originaria di Roma si è spenta per un tumore al pancreas. L'ultima a soffermarsi sul suo stato di salute era stata la conduttrice Barbara Palombelli durante una puntata di Forum, mentre era in compagnia del figlio di lei, Paolo Ciavarro.non ce l'ha fatta ed èattorniata dall'affetto della sua famiglia. Barbara Palombelli aveva dichiarato in televisione: "Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio.ci sta per salutare. Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta".a 71 anni: è stata sconfitta dal cancro al pancreasha combattuto con grande forza e coraggio il terribile male, infatti la sua testimonianza in tv era costante.