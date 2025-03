Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi e il ricordo di amici e colleghi: Amendola (“Icona”), Ghini (“Diva popolare”), Pozzetto (“Sempre puntuale”) e Ventura (“Mi mancherai”)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, ex amori e soprattutto tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo hanno avuto un, un messaggio e un ultimo saluto commosso per, morta di tumore a 71 anni.: “del nostro cinema” – “Un grande dispiacere, un’del nostro cinema. Ho percepito una grandissima dignità, ho visto ultimamente una sua apparizione tv in cui da grande signora e da grande donna parlava del suo problema, una sorta di saluto a tutti noi. Mi ha colpito molto.con il sorriso. È stato dolce e doloroso”. Così a LaPresse l’attore e regista Claudio: “Era una” – “era unanell’accezione migliore della parola”. Massimoricorda così, all’AdnKronos,con cui ha girato ‘Compagni di scuola’ nel 1988.