Eleonora Giorgi, da Clizia Incorvaia a Simona Ventura il commosso ricordo dell'attrice dopo la sua scomparsa

La notizia della morte diha lasciato l’amaro in bocca a tutti.L’attrice di 71 anni è infatti venuta a mancare proprio nella mattina di oggi, lunedì 3 marzo, e numerosi sono i fan che le stanno inviando un tenerosocial. Una su tutte, la moglie di Paolo Ciavarro, figlio die Massimo Ciavarro. L’ex Vippona del Grande Fratello ha condiviso una lettera del teologo e scrittore Henry Scott Holland sul suo profilo Instagram, tutta dedicata alla suocera:La morte non è niente. La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.