Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi: “Al mio funerale suonate i Pink Floyd”. La cerimonia funebre per l’attrice si terrà il 5 marzo nella Chiesa degli Artisti a Roma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildi, morta per il tumore al pancreas a 71 anni, simercoledì 5alle ore 16in piazza del Popolo a. A celebrare la funzione sarà il Vescovo Staglianò. Maaveva già pensato a tutto e aveva disposto alcuni dettagli interessanti. Lain una intervista a Vanity Fair, infatti, aveva dichiarato che aveva lasciato l’organizzazione a una carissima amica. Ma la musica era fondamentale. “Mi piacerebbe A Whiter Shade of Pale (dei Procol Harum,, ndr) e Wish You Were Here (dei, ndr). Voglio una in entrata e l’altra in uscita”, aveva dichiarato.La famiglia intanto è raccolta in queste ore all’interno della clinica Paideia dove da oltre un meseera ricoverata e si stava sottoponendo alla terapia del dolore.