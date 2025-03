It.newsner.com - Ecco perché ti svegli tra le 3 e le 5 del mattino

Leggi su It.newsner.com

Dormire bene per un’intera notte, senzaarsi una volta, sembra essere una cosa sorprendentemente rara, ma in realtà è ciò che è necessario per essere completamente produttivi – senza sentirsi stanchi – il giorno successivo.Molte persone pensano che il semplice fatto di andare a letto all’ora giusta garantisca loro una buona notte di sonno, salvo poiarsi – il più delle volte – tra le 3 e le 5 del. A volte questo può causare problemi, soprattutto quando si ha difficoltà a riprendere sonno.Il fatto che la maggior parte delle persone siin questa fascia oraria non è però una coincidenza, né è dovuto alla sfortuna. Si è scoperto che questa tendenza ha un significato.Le ore tra le 3:00 e le 5:00 delsono talvolta indicate come l’ora del lupo, dal nome dell’omonimo film horror psicologico del regista svedese Ingmar Bergman.