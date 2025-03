Ilrestodelcarlino.it - Ecco le iniziative per l’8 marzo 2025 del Comune di Bologna: il programma

, 3– ''L’ottoè un momento di riflessione, consapevolezza e impegno''. Queste le parole di Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale che ha presentato oggi ledei Consigli metropolitano e comunale per la giornata internazionale delle donne. Quattro le sedute inche affronteranno le ‘Pari opportunità’ e i diversi aspetti della sua realizzazione in vista di una data che, in tutta la penisola, mobilita ogni anno migliaia di donne. IlSi parte domani alle 11 a Palazzo d’Accursio, con la prima seduta congiunta indirizzata a ‘Le donne artiste pere l’arte pittorica e visuale delle donne’. Alle 14.30 poi, seguirà il tema della detenzione delle donne nelle carceri, ''un tema poco trattato'', come ricordato dalla consigliera Manca e che sarà presidiato da Porpora Marcasciano, presidente della Commissione consiliare Pari opportunità.