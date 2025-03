Eccesso di peso per 4 adulti su dieci

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.16 In Italia 4su 10 hanno uneccessivo.3 su 10 sono in sovrape 1 è obeso. Il sovrapresta maggiore nelle regioni meridionali, ma il divario è calato rispetto a 15 anni fa. Il 28,8% dei bimbi è indi,1 bimbo su 3.Sono dati Unicef-Iss.In sovrap427 milioni di bimbi, nel Sud Europa sono 500 mila.eccessivo per il 52% degli uomini e il 34% delle donne. Più frequente tra chi ha difficoltà economiche (52%) e un livello basso di istruzione. Obeso nel 2030 il 70% della popolazione mondiale.