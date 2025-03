Sport.quotidiano.net - Eccellenza, nulla da fare sul campo del Genova Calcio. Aquilotte rimaneggiate cedono alla capolista

7 spezia 0: Turchi, Rossato, Robbiano, Gandini, Pinasco, Belloni, Porrata, Repetto, Mourino, Pascotto, Zero. (A disp: Esposto, Sudron, Puglisi, Cuneo, Strasia, Minutoli, Cipollone). All: Belotti SPEZIA: Iaccarino (80’ Bianchi), Colaiacono (65’ Manco), Pieri, Chilosi, Nellini, Ordura, Scarascia, Vannucci (75’ Simonelli), Bernardi, Argentato (75’ Marciasini), Mori (60’ Brunetti). All: Foschi Arbitro: Landi diReti: 25’ pt Pascotto, 37’ pt Mourino. St: 8’ Minutoli, 15’, 23’ Repetto, 31’ Pascotto, 40’ Minutoli.– Due squadre, soprattutto lo Spezia con tante giovanissime in, hanno comunque dato vita ad una bella partita. Ha prevalso la maggior esperienza della, con le ex spezzine Repetto e Pascotto sugli scudi. Risultato pesante, ma lo Spezia di più non potevadi frontemaggior esperienza delle genovesi.