Ilrestodelcarlino.it - EarFun Air Pro 4: fino a 52 ore di autonomia e cancellazione del rumore a un prezzo shock

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Suono limpido, bassi potenti e zero distrazioni. LeAir Pro 4 offrono un’esperienza d’ascolto di alto livello, a soli 68,39€ grazie all'applicazione del coupon sconto del 10%. Perfette per la musica, le chiamate e il gaming, garantiscono prestazioni eccellenti in ogni situazione. Ordinale oggi stesso per averle in meno di 24h direttamente a casa tua! Tutto questo è possibile approfittando della spedizione ultra veloce Amazon Prime. Acquista le cuffie bluetooth in sconto Qualità audio superiore edelavanzata LeAir Pro 4 sono dotate diattiva del(ANC), che elimina i suoni esterni per un ascolto senza interferenze. Con i 6 microfoni integrati e la tecnologia cVc 8.0 AI, le chiamate risultano chiare e cristalline, anche in ambienti affollati.