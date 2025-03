Napolitoday.it - E' scomparsa la signora Luisa, ore di ansia a Napoli

Leggi su Napolitoday.it

Grande preoccupazione a Ponticelli per la misteriosadi una 51nne. La donna,Pagliuca, è uscita da casa, in via Molino dei Cordari a Ponticelli, sabato mattina, 1 marzo, intorno alle 10,30. L'ultima volta è stata avvistata in prossimità dell'Ospedale del Mare. L'ultimo accesso su.