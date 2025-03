Ilrestodelcarlino.it - È morto Gilberto Manuzzi, pionere e padre fondatore del volley cesenate

È listato a lutto il profilo Facebook delClub Cesena per la morte di, storico presidente e poi presidente onorario della società di pallavolo. È deceduto ieri mattina all’ospedale Bufalini all’età di 93 anni. Nipote di Dino, presidentissimo del Cesena Calcio al quale è intitolato lo stadio, ne aveva ereditato l’attività di esportatore ortofrutticolo e la passione per il calcio facendo parte del consiglio d’amministrazione dell’Ac Cesena, alla quale aveva affiancato quella per la pallavolo. Aveva trasmesso le sue passioni ai figli: Claudio era entrato nel cda del Cesena Calcio, Franco in quello delClub. Era stato ancheed ex presidente del comitato Csi, carica che aveva ricoperto alla fine degli anni ’60. I funerali sono stati fissati per mercoledì 5 marzo alle 10 nella chiesa di San Bartolo.