Palermotoday.it - E' morto Filippo Giardina, il fondatore dei negozi Bagagli che ha sempre respinto qualsiasi legame con la mafia

Leggi su Palermotoday.it

Addio a un pezzo di storia del commercio siciliano. Èstanotte a 71 anni, imprenditore che ha legato il suo nome aidella catena. Con i suoi 12 punti vendita aperti tra Palermo (tra via XX Settembre, via Mariano Stabile, via Messina, via Libertà, via Roma e.