E’ morto Andrea Tattini, Bologna e il basket piangono ‘Tatto’ il mito

, 3 marzo 2025 – “E’il Tatto”. E’ il messaggino che arriva su whatsapp. Un messaggio che manda in tilt la comunità sportiva delle Due Torri, in particolare quella dei canestri. Perché, 70 anni, pur non avendo vinto scudetti in serie A, era una leggenda. Anzi, la leggenda dei canestri, perché insieme con i suoi racconti, c’erano quelli degli amici. E la sua figura, quella di un eterno ragazzo nato a San Lazzaro il 13 ottobre 1954, diventa sempre più grande, così come le sue imprese. Prima di tutto, per capire la statura morale del Tatto - stroncato da un infarto -, l’altezza: 183 centimetri. Oggi sono la norma, negli anni Ottanta no. Ma anche a 183 centimetri cosa potrai mai combinare? Il Tatto corre, salta con due palloni e li schiaccia a canestro, quasi sia un funambolo degli Harlem Globe Trotters.