Quotidiano.net - E’ morta Eleonora Giorgi. La famiglia: “Si è spenta serenamente nell'amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”

Roma, 3 marzo 2025 – Alla fine di una lunga malattia è: aveva 71 anni. L'attrice era ricoverata alla clinica Paideia di Roma. "Stamattinasi è'abbraccio deie dei”, è il messaggio della. Il 19 febbraio scorso – in una delle sue ultime interviste concesse – diceva: “Ogni giorno è un regalo”.lottava ormai da tempo contro un tumore al pancreas e negli ultimi tempi,a clinica romana, era sottoposta a un trattamento per il dolore a seguito di una crisi notturna. “Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori” raccontò l’attrice romana al Corriere della Sera. Da lì la decisione del suo oncologo di sottoporla a una terapia con morfina e cortisone, per alleviare le sofferenze della malattia.