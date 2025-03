Lapresse.it - È morta Eleonora Giorgi, il cinema italiano perde una delle sue icone

, l’attrice si è spenta a 71 anni. L’attrice, che da tempo lottava contro un tumore al pancreas, aveva scoperto la malattia nel 2023. Negli ultimi mesi le sue condizioni erano peggiorate a causametastasi, ma fino all’ultimo aveva mantenuto la speranza in “un miracolo”. “La mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa. Mi chiamano guerriera? Sì, ma non mi piace. Mi sento più un’archivista che cerca di mettere ordine nel caos”, aveva dichiarato in unasue ultime interviste al Corriere della Sera.La carriera, dagli esordi alla consacrazioneNata a Roma nel 1953 da una famiglia di origini italo-inglesi e ungheresi,si affacciò al mondo dello spettacolo giovanissima, prima nella pubblicità e poi nel. A meno di vent’anni lavorò con Federico Fellini nel film ‘Roma’, prima di ottenere il ruolo da protagonista in ‘Storia di una monaca di clausura’ accanto a Catherine Spaak.