Ilfattoquotidiano.it - È morta Eleonora Giorgi, addio all’attrice dalle mille vite in una: il cinema, la dipendenza dall’eroina, i ‘no’ ad Alain Delon e Alberto Moravia e l’ultima battaglia contro il cancro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sperava in un miracolo, ma quel miracolo non è arrivato. Purtroppo. Dopo quasi un anno e mezzo di sofferenze e alti e bassi, alla fine la malattia – un tumore al pancreas scoperto per caso, per via di una tosse che non passava – ha preso il sopravvento. Cosìa 71 anni, abbandonandosi “al fato e all’amore dei miei figli”, come aveva detto pochi giorni dopo la radiochirurgia cui si è sottoposta a fine gennaio 2025 per via di una metastasi al cervello. La morte è arrivata dopo quindici mesi di convivenza forzata col, durante i quali ha raccontato la malattia ma ha sempre fieramente rifuggito la retorica della “guerriera”. Combattiva e determinata, quello sì, ma solo nell’ottica di mordere fino all’ultimo la briciola la vita. Quella che le è scivolata via tra le dita quando tutte le cure possibili erano state fatte e non c’erano altre strade da tentare.