È morta Eleonora Giorgi

: l’attrice lottava dal 2023 con un cancro al pancreas che, nel tempo, si è esteso, procurandole anche metastasi al cervello negli ultimi mesi.Da alcune settimane era ricoverata nella clinica romana Paideia per ricevere una terapia del dolore, e con l’ottimismo e la sincerità che hanno caratterizzato la sua lotta nell’ultimo anno e mezzo aveva detto più volte di “sperare nel miracolo” ma anche che i medici le stavano somministrando la cura “non per avere un futuro, ma per rimandare il più possibile” ciò che sarebbe dovuto accadere.A dare l’annuncio della scomparsa la famiglia, che ha dichiarato che“si è spenta serenamente nell’amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”. Vi raccomandiamo.