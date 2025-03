Padovaoggi.it - E' mancato Rino Dondi Pinton, l'inventore del Cynar: aveva 103 anni

Leggi su Padovaoggi.it

Conosciuto in tutto il mondo per essere l'del, liquore ancora oggi molto popolare a ogni latitudine, è morto sabato 1 marzo. Ebbe l'intuizione che ha svoltato la sua vita poco meno che trentenne, quando lanciò il liquore inizialmente presentandolo come un.