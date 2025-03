E la nave non va

Leggi su Ildenaro.it

Oggi è il primo giorno lavorativo del terzo mese dell’anno e il quadro economico per quanto riguarda il Paese invita ancora alla massima prudenza. Significa che la luce alla fine del tunnel della crisi, a dispetto dei trionfalismi di maniera, ancora non riesce a farsi scorgere. Tentando di entrare nel merito di come stanno non evolvendo i parametri salienti dell’ economia italiana, potrà essere interessante fare il discorso all’indietro, partendo dalla grande malata, la produzione. A poco o a niente del tutto vale premettere che il mondo intero è vittima di una congiuntura negativa di grandi dimensioni. Essa trascinerà per molto tempo i postumi degli effetti disastrosi prodotti, se e quando si riuscirà a neutralizzare la stessa. Procedendo quindi a ritroso, alla base della diminuita produttività dell’ Azienda Italia, è individuabile un caso da manuale di economia di tipo scolastico.