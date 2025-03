È il nuovo Trezeguet | la Juve lo sceglie al posto di Osimhen

Leggi su Sportface.it

Lantus sarà senza dubbio una delle grandi protagoniste del prossimo calciomercato estivo. La squadra di Thiago Motta sta vivendo una stagione fin qui disastrosa, nonostante una eventuale vittoria contro il Verona potrebbe portarla clamorosamente a sei punti dal primooccupato dall’Inter. Un punteggio più frutto del rallentamento dei nerazzurri, del Napoli e dell’Atalanta che del rendimento dei bianconeri, ma comunque un eventuale meno sei che riporterebbe clamorosamente lantus in corsa per lo Scudetto, anche se non sarebbe per niente semplice superare le tre che precedono la Vecchia Signora.Le ultime due settimane sono state tremende, con la doppia eliminazione prima dalla Champions League per mano del PSV e poi dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli. Soprattutto la seconda ha lasciato strascichi importanti, sia per il valore dell’avversario sia per la prestazione sfoderata dallantus.