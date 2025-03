Panorama.it - E i politici si aumentano lo stipendio: è tutto legale (ma per nulla morale)

Prendete l’avvocato Carlo Chiurazzi, regolarmente iscritto nell’albo di Matera: esercita la professione da quasi trent’anni, ma ha anche una grande passione per la politica, tanto che di recente è stato nominato nello staff del presidente della Provincia. In passato è stato senatore per una legislatura (dal 2008 al 2013) e pertanto percepisce un vitalizio come parlamentare. Ein più è stato per diverse legislature consigliere nonché assessore in Basilicata, per cui prende un secondo vitalizio dalla Regione. A67 anni, dunque, cioè all’età in cui i normali cittadini possono finalmente sperare di prendere una normale pensione, lui ne prende almeno due già da un pezzo, solo per il fatto di essere transitato per le aule della politica. A queste aggiungerà (se non ha già aggiunto) la pensione per la sua regolare attività professionale.