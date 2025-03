Lanotiziagiornale.it - È ancora stallo nei negoziati e Bibi ferma gli aiuti umanitari

Con la prima fase del cessate il fuoco conclusasi sabato e loneitra Hamas e Israele per discutere il secondo step dell’accordo, la situazione nella Striscia di Gaza si fa sempre più critica. Dopo che Tel Aviv ha proposto di prolungare la tregua per tutto il Ramadan e il conseguente rifiuto del movimento palestinese, contrario a una tregua a termine e intenzionato a proseguire con la seconda fase dell’accordo che dovrebbe portare a una pace definitiva, non si è fatta attendere la reazione furiosa del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.Il leader israeliano, deciso a mettere pressione su Hamas e forte del sostegno del presidente americano Donald Trump, ha minacciato la ripresa dei combattimenti se il gruppo palestinese “non accetterà il piano di pace” proposto dagli Stati Uniti, che prevede lo sfollamento totale della popolazione della Striscia per poi prendere il controllo del territorio e trasformarlo in una “Riviera del Medio Oriente”.