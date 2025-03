Thesocialpost.it - Due importanti virologi americani: “Wuhan ci mette di nuovo a rischio. No precauzioni per il virus appena scoperto”

Non si tratta di sottovalutare un microrganismo potenzialmente pericoloso. Ian Lipkin e Ralph Baric sono tra i massimi esperti statunitensi nello studio dei. Il primo insegna epidemiologia alla Columbia University di New York, il secondoa presso l’Università del North Carolina. Entrambi conoscono bene lenecessarie quando si ha a che fare con agenti infettivi.Dopo aver appreso della scoperta in Cina, precisamente a, di uncoronapresente nei pipistrelli, hanno deciso di approfondire la questione nei dettagli.L’allarme dei due scienziatiLe loro indagini non hanno dissipato le preoccupazioni, anzi, li hanno spinti a scrivere una lettera aperta pubblicata dal New York Times, intitolata: “La recente ricerca suidovrebbe allarmarci”.