Drammatico incidente a Zapponeta | muore il 19venne Angelo Spina bimba di 6 in Rianimazione

Un tragicosi è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 2 marzo lungo la strada provinciale 141, trae Margherita di Savoia. A perdere la vita è stato, un giovane meccanico di 19 anni, originario di Margherita di Savoia.Lo schianto ha coinvolto tre veicoli.viaggiava a bordo di una Seat Leon insieme a tre amici, quando l’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con altre due vetture. L’impatto è stato devastante: il giovane è morto sul colpo, mentre i suoi compagni sono rimasti feriti. Uno di loro, in condizioni gravi, è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Foggia, mentre il conducente, un coetaneo della vittima, si trova ricoverato all’ospedale di Barletta con una prognosi di 30 giorni.Nell’sono rimaste coinvolte anche una Fiat 600 e una Fiat 500.